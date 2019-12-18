Подозреваемый в причастности к крушению малазийского «Боинга» Владимир Цемах подал жалобу в ЕСПЧ на спецслужбы Украины и Нидерландов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерену. В своей жалобе бывший командир противовоздушной обороны самопровозглашённой ДНР утверждает, что в СИЗО в Киеве его держали под психотропными препаратами.

Летом украинская полиция задержала и допросила Цемаха. Сам он называл это похищением. В сентябре состоялся обмен заключёнными между Москвой и Киевом, в числе которых был Цемах. В начале декабря Служба безопасности Украины сообщила, что объявила его в розыск.