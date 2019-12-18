Верховный суд признал несправедливым отказ взыскивать долги с наследников

Об этом сообщает РБК. В определении коллегии подчёркивается, что подобный запрет даёт возможность скрывать от кредиторов незаконно нажитое имущество. Разъяснения суда были даны по делу о привлечении к ответственности наследников бизнесмена Михаила Шефера. В начале декабря стало известно, что суд направил на новое рассмотрение дело по иску дочки «Роснефти», требовавшей от наследников возмещения ущерба, который возник в результате хищения нефтепродуктов, переданных на хранение компании Шефера. Предприниматель погиб до того, как убытки удалось взыскать.