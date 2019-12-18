Верховный суд признал несправедливым отказ взыскивать долги с наследников

Об этом сообщает РБК. В определении коллегии подчёркивается, что подобный запрет даёт возможность скрывать от кредиторов незаконно нажитое имущество. Разъяснения суда были даны по делу о привлечении к ответственности наследников бизнесмена Михаила Шефера. В начале декабря стало известно, что суд направил на новое рассмотрение дело по иску дочки «Роснефти», требовавшей от наследников возмещения ущерба, который возник в результате хищения нефтепродуктов, переданных на хранение компании Шефера. Предприниматель погиб до того, как убытки удалось взыскать.
2019-12-18T20:31:00+03:00
2019-12-18T20:31:22+03:00
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20:31, 18 декабря 2019
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