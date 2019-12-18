В «Нафтогазе» сомневаются, что подпишут с «Газпромом» контракт на транзит газа до 1 января

Глава украинской компании Андрей Коболев сказал, что вероятность стремится к нулю. При этом он отметил, что «Нафтогаз» надеется на лучшее, передаёт РБК.

Срок действия текущего контракта заканчивается 31 декабря. Москва предложила заключить новый временный договор, либо продлить действующий. Киев ответил, что не заинтересован в подписании временного договора и считает приемлемым заключение долгосрочного контракта.