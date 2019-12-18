Житель канадского Онтарио спас трёх оленей, застрявших посреди замёрзшего озера

Раян Питерсон разместил ролик в интернете. Он рассказал, что проводил спасательную операцию ещё в начале декабря. Как сообщает телеканал «Дождь», в обеденный перерыв канадец решил покататься на коньках и заметил животных. Лёд был слишком, чтобы использовать транспорт, поэтому Питерсон вернулся с верёвкой, привязал каждого оленя и оттащил их ближе к берегу – туда, где животные могли не скользить и самостоятельно стоять.