Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых youtube-блогеров по версии журнала Forbes

Доход от каналов Анастасии Радзинской издание оценило в этом году в 18 миллионов долларов. На этих каналах на семи языках демонстрируется, как девочка играет со своим отцом. С Радзинской сотрудничают известные бренды, в том числе «Лего» и «Данон». В первой тройке также восьмилетний американец, который распаковывает игрушки и канал Dude Perfect, где пять молодых людей в возрасте около 30 демонстрируют спортивные трюки.
2019-12-18T20:02:00+03:00
2019-12-18T20:05:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 18 декабря 2019
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