Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых youtube-блогеров по версии журнала Forbes

Доход от каналов Анастасии Радзинской издание оценило в этом году в 18 миллионов долларов. На этих каналах на семи языках демонстрируется, как девочка играет со своим отцом. С Радзинской сотрудничают известные бренды, в том числе «Лего» и «Данон». В первой тройке также восьмилетний американец, который распаковывает игрушки и канал Dude Perfect, где пять молодых людей в возрасте около 30 демонстрируют спортивные трюки.