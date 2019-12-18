В США Палата представителей проводит заседание, по итогам которого состоится голосование об импичменте Трампу

Как ожидается, конгрессмены проголосуют отдельно по каждой из двух статей обвинения. Они были утверждены юридическим комитетом Палаты представителей на прошлой неделе. Демократы инкриминируют нынешнему главе государства злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Республиканцы в начале сегодняшнего заседания предложили прекратить разбирательство, предложение было отклонено.
2019-12-18T21:01:00+03:00
2019-12-18T21:01:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 18 декабря 2019
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