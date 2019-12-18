Мэрия Москвы просила удалить клип Тимати и Гуфа «Москва»

Об этом говорится в материале Би-би-си о рэпере со ссылкой на источники, близкие к мэру Москвы. Видео вышло в сентябре 2019-го года в канун выборов в Мосгордуму. В композиции лирический герой обещал «хлопнуть бургер за здоровье Собянина», а также негативно отзывался о протестных митингах. После того, как клип собрал за два дня больше миллиона дизлайков, рэпер его удалил.
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