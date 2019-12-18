Главным российским событием по данным компании Яндекс стали митинги и протестное голосование в Москве

Об этом говорится в исследовании по итогам года. Московские протесты заняли третье место в общем списке событий. На втором пожар в соборе Парижской Богоматери, а на первом выборы на Украине. Человеком года в России стала Любовь Соболь, которая занимает шестое место в общем списке, пропустив вперед певицу Билли Айлиш, активистку Грету Тунберг, презиеднта Украины Владимира Зеленского и некоторых других представителей зарубежных стран.

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