Песков считает, что санкции против «Северного потока-2» не повлияют на завершение его строительства

Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента. Его цитирует ТАСС: «Мы исходим из того, что этот проект будет закончен».

Проект оборонного бюджета США на 2020 год был принят Сенатом 17го декабря. Он подразумевает санкционные меры для участников строительства «Северного потока-2».

Песков также считает, что эти меры являются нарушением международного права и примером недобросовестной конкуренции.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленные источники в Белом доме, писал, что американская сторона тоже считает, что санкции уже не смогут повлиять на строительство газопровода.