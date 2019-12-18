В структурах бизнесмена Михаила Гуцериева и его сына Саида проходят обыски

Как пишет «КоммерсантЪ», следственные действия связаны с делом о контрабанде нефтепродуктов через Турцию на Украину.

Первым об обысках в доме миллиардера Михаила Гуцериева и в офисах связанных с ним компаний сообщило интернет-издание Mash. При этом сам бизнесмен в интервью РЕН ТВ назвал эту информацию провокацией и неправдой. Между тем, «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает детали уголовного дела, в рамках которого прошли обыски. Оно было возбуждено управлением на транспорте МВД по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. Согласно этим данным, основанием стала информация МВД и ФСБ о нелегальных поставках нефтепродуктов в Турцию на 2 миллиарда рублей в обход таможенных платежей. Утверждается, что они якобы велись в интересах нефтяного холдинга «ФортеИнвест», которым руководит сын Михаила Гуцериева Саид. Официально информация об обысках пока не подтверждена.

По данным интернет-издания Baza, в уголовном деле речь идет о контрабанде 100 тысяч тонн нефти.