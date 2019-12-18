Госдума приравняла сжигание мусора к утилизации

Теперь эта процедура требует меньше разрешений.

Теперь с точки зрения законодательства не будет разницы между утилизацией и сжиганием твёрдых коммунальных отходов, если оно происходит с целью получения энергии. То есть если это делается на предприятиях, которые производят тепло или электричество. Соответствующие поправки Госдума приняла сегодня в третьем чтении.



Новые правила предполагают, что мусоросжигательные заводы можно будет финансировать за счет экологического сбора, который обязаны выплачивать производители почти всей продукции, которая официально продаётся в России. При этом, депутаты заключили, что мусор можно будет сжигать только после сортировки и извлечения из него бумаги, пластика и органики. Следить за этим будет специальная экологическая экспертиза.

Ранее против этих правил протестовал «Гринпис». Там считают, что в России сейчас нет нехватки электричества, а если эти поправки вступят в силу, то все средства с экологического сбора потратят на мусоросжигательные заводы. То есть по их мнению, на переработку отходов необходимых денег в бюджете не останется.

Ранее газета КоммерсантЪ писала, что эти поправки нужны властям, чтобы выполнить цели национального проекта «Экология». Он предполагает, что к 2024-ому году в России 36 процентов всего мусора будет утилизировано.