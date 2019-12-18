В Москве проверяют пять ж/д вокзалов и несколько станций метро после сигналов о якобы заложенных взрывных устройствах

В Москве проверяют пять железнодорожных вокзалов и несколько станций метро после сигналов о якобы заложенных там взрывных устройствах. Ранее сегодня же сообщения с угрозами взрывов получли столичные аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Анонимные сообщения с угрозами взрывов также поступили относительно нескольких торговых центров и семи московских судов.