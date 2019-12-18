Следственный комитет возбудил уголовное дело о вербовке в ряды террористов более 100 осужденных в колонии в Калмыкии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вербовке в ряды террористов более 100 осужденных в колонии в Калмыкии. Как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, уроженец Дагестана, отбывавший в Калмыкии наказание за незаконный оборот оружия, создал на территории колонии террористическое сообщество. Всего фигурантами уголовного дела являются 22 человека.