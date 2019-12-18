Следствие назначит психолого-психиатрическую экспертизу Андрею Бовту, подозреваемому в изнасиловании дочери

Следствие назначит психолого-психиатрическую экспертизу Андрею Бовту, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней дочери. В настоящее время суд решает вопрос об избрании меры пресечения в отношении Бовта. Он был задержан в минувший понедельник. В доме, где он жил, был обнаружен целый арсенал оружия. Общаясь с журналистами перед сегодняшним заседанием суда, мужчина сказал, что виновным себя не признаёт.
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Сокурову желаю быть настоящим патриотом России, а не только казаться Вас включили в СПЧ, чтобы быть полезным обществу, поднимать вопросы, волнующие народ. А вы своими ничем не прикрыто националистическими высказываниями вносите раздор в общество, ставите под угрозу межнациональное согласие и единство народов…
Госдума приняла закон, по которому сжигание мусора будет главным «экологическим» способом его «переработки» Только «бомбить» эти МСЗ будут население РФ, уничтожая НАВСЕГДА ее природу и обрекая на страшные болезни и смерть сотни тысяч россиян. Так коммерция (подозреваю — коррупция) и жажда наживы побеждает здравый смысл и заботу о сбережении народа…