Следствие назначит психолого-психиатрическую экспертизу Андрею Бовту, подозреваемому в изнасиловании дочери

Следствие назначит психолого-психиатрическую экспертизу Андрею Бовту, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней дочери. В настоящее время суд решает вопрос об избрании меры пресечения в отношении Бовта. Он был задержан в минувший понедельник. В доме, где он жил, был обнаружен целый арсенал оружия. Общаясь с журналистами перед сегодняшним заседанием суда, мужчина сказал, что виновным себя не признаёт.