Источники газеты «Коммерсантъ» настаивают, что обыски в структурах Михаила Гуцериева и его сына все-таки проводятся

Источники газеты «Коммерсантъ» настаивают на том, что обыски в структурах бизнесмена Михаила Гуцериева и его сына Саида все-таки проводятся. По их данным, уголовное дело возбудила транспортная полиция, которая получила из ФСБ данные о том, что структуры Гуцериева могли заниматься контрабандой. Сам бизнесмен и его представители говорят о провокации и заявляют, что никаких обысков не проводится.