В Белом доме считают, что санкции в связи с «Северным потоком-2» приняты слишком поздно, чтобы на что-либо повлиять

Агентство Блумберг, ссылаясь на мнение двух высокопоставленных чиновников администрации Трампа, пишет, что у Вашингтона нет подходящих рычагов, чтобы помешать строительству газопровода. Тем самым Соединенные штаты, фактически, признают провал многолетних усилий по предотвращению угрозы европейской безопасности. Союзники Вашингтона, такие как Германия, оказались невосприимчивыми к американскому давлению, и США не удалось удержать Россию от игры мускулами по целому ряду вопросов – от энергетики до Украины и вмешательства в выборы. «Европейская энергетическая политика должна осуществляться в Европе, а не в Америке», — приводит издание слова из заявления немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса.

При этом, ссылаясь на сотрудника аппарата республиканской партии в Сенате, агентство сообщает, что Трамп все-таки подписал соответствующий санкционный указ, согласно которому ограничительные меры в отношении Группы Газпром и работающих в связке с ней западных компаний вступят в силу незамедлительно.

По оценкам Блумберга Северный поток-2 будет сдан в эксплуатацию в период с апреля по июнь 2020 года.