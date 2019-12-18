Петербургский парламент утвердил на должность вице-губернатора бывшего министра транспорта Максима Соколова

В городе он будет отвечать за развитие туризма и за весь транспортный блок.

Чтобы представить Максима Соколова петербургским депутатам, в Мариинский дворец приехал сам губернатор Александр Беглов. Ранее процедуру утверждения других вице-губернаторов он проигнорировал. Беглов пожелал Соколову как можно быстрее влиться в команду. После градоначальника на парламентскую трибуну поднялся сам экс-министр транспорта – ему предстояло ответить на вопросы депутатов. Большая часть из них касалась кризиса местного «Метростроя», грядущей транспортной реформы и транзита через Петербург так называемых «урановых» хвостов. Конкретики в ответах Соколова пока было немного: кроме общих слов о том, что он в курсе обозначенных проблем, чиновник отметил, что сейчас будет концентрироваться на развитии метрополитена.

Впрочем, один вопрос от парламентариев так и остался вообще без ответа. Депутат Михаил Амосов попросил присутствовавшего в зале градоначальника разъяснить, как разделят полномочия Соколов и действующий вице-губернатор Эдуард Батанов, также курирующий транспорт. Однако спикер парламента Вячеслав Макаров запретил задавать вопросы Беглову.

Кандидатуру Максима Соколова поддержало 43 депутата, один воздержался, двое высказались против.

Последние несколько лет Максим Соколов возглавлял крупную строительную компанию ЛСР.