Холдинг «Сафмар» опровергает сообщения об обысках дома у Гуцериева, а также в офисах связанных с ним компаний

Противоречивая информация приходит сегодня о предпринимателе Михаиле Гуцериеве. Холдинг «Сафмар» опровергает сообщения об обысках у него дома, а также в офисах связанных с ним компаний. В Кремле сказали, что ничего об этом не знают.

Ранее несколько интернет-изданий, а также Телеграм-каналов сообщили о следственных действиях. Источник «Коммерсанта» в силовых ведомствах утверждает, что обыски действительно проводятся и они связаны с расследованием дела о контрабанде. Его возбудила транспортная полиция, получившая из ФСБ сведения о том, что нефтепродукты через Турцию могли попасть на Украину. Подозреваемых и обвиняемых в деле пока нет.