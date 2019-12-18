В Москве под угрозой закрытия оказалась 11-я гинекологическая больница

Оттуда собираются уволить около ста медиков, врачи сопротивляются. Дело сегодня дошло до вызова в клинику бойцов Росгвардии и полиции.

Рейдерским захватом называют врачи гинекологической больницы во Втором Щипковском переулке события, которые происходят в клинике с начала месяца. Врачам и санитаркам 6 декабря главный врач предложил уволиться. Предлог – больнице необходим капитальный ремонт, условия, в которых лечат пациенток оставляют желать лучшего. Это не соответствует действительности, сказал «Эху Москвы» заведующий одним из отделений больницы Георгий Цикаридзе.

Кульминацией противостояние главврача – он руководит клиникой около года — и коллектива, сложившегося за много лет, стал приезд этим утром росгвардейцев. Двое бойцов с автоматами и столько же полицейских вошли в приемный покой, на вопросы врачей, зачем силовики появились здесь, не отвечали. Их вызвала охрана по требованию главврача и старшей медсестры, говорят медики. Они полагают, что у них просто хотят отобрать здание, 11-я гинекологическая больница расположена в просторном старинном особняке в центре Москвы. Медики намерены бороться за то, чтобы продолжать работу на прежнем месте, сказала «Эху Москвы» врач высшей категории Татьяна Козаева, в больнице работает почти 20 лет.

Медиков поддержал профсоюз «Альянс врачей». В случае если больницу попытаются закрыть начнутся массовые акции протеста, предупредили в организации. В клинику сегодня приехал глава столичного департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Он обсуждает ситуацию с главным врачом. Медики надеются на решение в их пользу.

Гинекологическая больница №11 Москвы была основана 40 с лишним лет назад на базе старейшего городского родильного дома.

Московские власти много делают для развития системы здравоохранения. Об этом мэр Сергей Собянин говорил в своем отчете в Мосгордуме. Собянин также отметил, что продолжительность жизни москвичей выросла.