Работники нескольких шахт в Кемеровской области отказываются выходить на работу

В забастовке участвуют около 200 горняков. Долги по зарплате превышают сто миллионов рублей, — рассказала «Эху Москвы» местный журналист Елена Понкратова.
Работники шахт начали получать продуктовые карты на тысячу рублей.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
В забастовке участвуют около 200 горняков. Долги по зарплате превышают сто миллионов рублей, — рассказала «Эху Москвы» местный журналист Елена Понкратова.
Работники шахт начали получать продуктовые карты на тысячу рублей.
Сокурову желаю быть настоящим патриотом России, а не только казаться Вас включили в СПЧ, чтобы быть полезным обществу, поднимать вопросы, волнующие народ. А вы своими ничем не прикрыто националистическими высказываниями вносите раздор в общество, ставите под угрозу межнациональное согласие и единство народов…
Госдума приняла закон, по которому сжигание мусора будет главным «экологическим» способом его «переработки» Только «бомбить» эти МСЗ будут население РФ, уничтожая НАВСЕГДА ее природу и обрекая на страшные болезни и смерть сотни тысяч россиян. Так коммерция (подозреваю — коррупция) и жажда наживы побеждает здравый смысл и заботу о сбережении народа…