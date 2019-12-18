Импичмент президенту США Дональду Трампу должен быть вынесен уже сегодня

Палата Представителей, после целого дня дебатов, проголосует по двум статьям обвинения.

У Демократической партии есть достаточно голосов, чтобы вынести президенту Дональду Трампу импичмент: один за другим демократы-центристы, в том числе те, кому предстоят перевыборы в округах, где победил Трамп (а до того побеждал Обама) объявили свою поддержку по обеим статьям обвинения — в злоупотреблении властью (Трамп удерживал военную помощь Украине и личную встречу с ее президентом Владимиром Зеленским в обмен на попытку заставить украинские власти объявить о расследовании Джо Байдена и его сына Хантера) и воспрепятствовании работе Конгресса (Белый Дом отказался исполнять все повестки в рамках процедуры импичмента). Ни один республиканец в Палате Представителей не объявил, что поддержит импичмент. Накануне исторического дня в Вашингтоне Дональд Трамп написал спикеру Палаты Представителей Нэнси Пелоси письмо на шести страницах на бланке Белого Дома — в котором выразил протест «крестовому походу демократов», обвинил демократов в злоупотреблении властью и заявил, что даже на процессе над салемскими ведьмами процедуры были соблюдены больше. Юристы Белого Дома, как сообщает пресса, это письмо, похожее на что угодно, кроме письма президента, не выверяли. «Через сто лет, — написал Трамп, — когда люди будут оглядываться назад, я хочу чтобы они поняли и сделали выводы из этого, и чтобы такое никогда не могло случиться вновь с другим президентом».

Полномочия выносить импичмент и отрешать президента от должности закреплены за Конгрессом Конституцией США. За всю историю страны импичмент был объявлен двум президентам — Эндрю Джонсону и Биллу Клинтону, и ни одного из них Сенат не отрешил от должности.