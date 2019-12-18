Адвокаты экс-главы Сахалинской области в течение месяца не могут связаться со своим подзащитным

По словам юриста Евгения Балабаса, еще в ноябре Александра Хорошавина увезли из СИЗО Южно-Сахалинска и с тех пор о его судьбе ничего неизвестно. В интервью ТАСС защитник заметил, что в последние годы бывший губернатор «сидит на лекарствах».

После того, как представители осужденного забили тревогу, в региональном ФСИН отреагировали, сказав, что заключенного уже вернули в Южно-Сахалинск.

Суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в полмиллиарда рублей. Кроме того, экс-глава Сахалинской области является подсудимым по еще одному делу о коррупции.