В Страсбурге сегодня вручат премию имени Андрея Сахарова

Премия «За свободу мысли» в честь учёного и правозащитника Андрея Сахарова достанется китайскому экономисту Ильхаму Тохти. Он известен борьбой за права уйгурского меньшинства в Китае. Там был приговорён к пожизненному заключению по обвинению в сепаратизме. По этой причине премию за него получат коллеги. Европарламент объявил имя лауреата в октябре. В Страсбурге призвали Пекин освободить Тохти и уважать права меньшинств в азиатской стране. В Европе его называют борцом за свободу и демократию и правозащитником. Власти Китая арестовали экономиста в начале 2014го, поводом для обвинения в сепаратизме стали его высказывания на занятиях, а также интервью, в которых Тохти критиковал политику Пекина по отношению к уйгурам и их притеснение в провинции Синьцзян. Вину он не признал. По данным правозащитной организации Human Rights Watch в Китае проводят масштабные репрессии в отношении уйгуров, их сажают в тюрьмы и лагеря, за миллионами жителей постоянно следят.

В прошлом году Европарламент вручил премию имени Сахарова украинскому режиссёру Олегу Сенцову.