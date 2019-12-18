Рассмотрение дела «Нового величия» продолжится сегодня в Люблинском районном суде Москвы

На сегодня назначен повторный процесс в отношении Павла Ребровского, который ранее отказался от показаний.

Ситуацию Павла Ребровского рассматривают отдельно от остальных фигурантов дела, поскольку ранее он пошел на сделку со следствием. Он говорил, что признал вину, потому что сотрудник правоохранительных органов обещал ему условный срок, если тот даст показания против своих соратников по организации. Тем не менее, после того, как это дело рассмотрели в особом порядке, его приговорили к двум с половиной годам колонии.

Ребровский рассказал об этой ситуации только позже, когда его вызвали на допрос в качестве свидетеля в рамках основного процесса. В итоге 8 октября Мосгорсуд отметил приговор и объявил о рассмотрении этого дела заново, на этот раз в открытом режиме.

Ребровский – один из десяти человек, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества. Следствие считает, что они собирались устроить государственный переворот. При этом сами фигуранты дела вину не признают.

В сентябре правозащитное общество «Мемориал» признало всех обвиняемых по этому делу политзаключенными. Там считают, что оно является символом жестокости и несправедливости так называемой борьбы с «экстремизмом» в современной России