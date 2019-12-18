Мэр Москвы Сергей Собянин отчитается в Мосгордуме о работе столичного правительства за год

Не все вопросы, интересующие депутатов, разрешили задать градоначальнику.

Ежегодный отчет мэра состоится в рамках пленарного заседания столичной думы. Он станет первым для нового состава городского парламента, выборы которого прошли в сентябре. После выступления Собянина, которое продлится около часа, ему зададут 15 вопросов, подготовленных депутатскими объединениями. Регламент предусматривает «по 1 минуте на вопрос», ограничивать мэра по времени ответа не планируется, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Все темы согласуются заранее и отбираются специальной комиссией, состоящей из единороссов. Затем они направляются в мэрию для подготовки ответа. На днях стало известно, что фракции «Яблоко» не удастся поговорить с мэром на интересующую тему. Планировалось, что депутат Дарья Беседина поинтересуется, не хочет ли Собянин извиниться перед москвичами за свои слова о массовых беспорядках и чувствует ли он себя ответственным за тех невиновных, кто подвергается преследованию? Комиссия этот вопрос забраковала. Как объяснил спикер, из-за несоответствия тематике отчета.

При этом «Яблоку» разрешили спросить о строительстве жилого комплекса на месте снесенной больницы в Ховрино и о некачественном питании в детских учреждениях.

Впрочем, Дарья Беседина написала в твиттере, что все равно попытается задать вопрос о «московском деле».