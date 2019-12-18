В Петербург сегодня может прибыть очередная партия ядерных отходов из Германии

Накануне в связи с этим активисты Greenpeace устроили акцию протеста у Гостиного двора. Там выставили десяток бочек, на которых был нанесен знак радиации и надпись «С Новым годом». На эксперта экологической организации Рашида Алимова составили административный протокол о самовольном занятии земельного участка. На некоторое время он оказался в отделе полиции. Алимов рассказал «Эху», что акции против ввоза урановых «хвостов» проходят по всей стране.

По данным Greenpeace в России сейчас более одного миллиона тонн урановых «хвостов».