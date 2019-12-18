Немецкий таблоид «Бильд» опубликовал имя одного из высланных из ФРГ российских дипломатов

Им оказался возможный сотрудник ГРУ Евгений Суцкий.

Евгений Суцкий официально занимал должность заместителя оборонного атташе в российском посольстве. Он родился 9 марта 1984 года в городе Гуково Ростовской области и в 2005 году поступил в Горный университет в Москве. Там он познакомился со своей женой Жанной. В 2008 году Суцкий перешел в Академию внешней разведки. Однако он и его жена оставались прописанными в общежитии Горного университета. Портал Bellingcat отмечает, что такое происходит при подготовке отправки тайных агентов за границу. В 2014 году Жанна была прописана в общежитии, которое использовалось для прикрытия других разведчиков. В 2017 году Суцкий с женой и двумя детьми переехал на работу в Берлин.

«Бильд» сообщает, что Суцкий пытался войти в доверие к политику курдского происхождения Саладину Кобану. Он три месяца работал для депутата ХДС и члена комитета по экономики и энергетике бундестага Йоахима Пфайфера, который поддерживает строительство «Северного потока 2». Таблоид подозревает, что Суцкий два раза встречался с Кобаном для попытки инфильтрации ХДС. Пфайфер отрицает всяческое общение с Суцким. Конкретных доказательств участия атташе в убийстве Ханговшили газета не приводит.

После ареста подозреваемого преступника в тюрьме сразу посетили два сотрудника российского посольства. «Бильд» узнал из правительственных кругов, что Суцкий был выслан из Германии не случайно. Его возможное участие в подготовке ликвидации Хангошвили по заказу госорганов России не исключается.