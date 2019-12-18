В Санкт-Петербурге после акции против ввоза ядерных отходов задержали эксперта Greenpeace

Как рассказали сайту «МБХ медиа» в пресс-службе организации, на Рашида Алимова составили протокол о самовольном занятии земельного участка. Это связано с инсталляцией, которую устроили активисты у Гостиного двора. В знак протеста против ввоза из Германии урановых хвостов они поставили в ряд десяток бочек со знаком радиации и надписью «С Новым годом».

Greenpeace ранее сообщал, что в стране накоплено уже свыше миллиона тонн урановых отходов. Сегодня в Петербург должна прибыть очередная партия.