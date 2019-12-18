Японский МИД потребовал от России освободить задержанные рыболовные суда

Как передает телеканал NHK, пограничники отконвоировали в бухту Южно-Курильска пять кораблей, занимающихся выловом осьминогов.

В префектуре Хоккайдо, откуда ранее вышли суда, предположили, что задержание могло быть связано с тем, что российская сторона обнаружила расхождение между фактическим уловом и объемом, указанным в бортовых журналах. Вместе с тем местные власти отметили, что вылов осьминогов проходил в рамках соглашения между Москвой и Токио.