В Праге прошли массовые митинги с призывами отставки чешского премьера Андрея Бабиша

Организаторы протеста утверждают, что на улицы вышли 30 тысяч участников. Полиция насчитала в два раза меньше человек – сообщает ТАСС.

Общественное движение «Миллион мгновений для демократии» периодически организует митинги с требованием об отставке главы правительства практически во всех городах республики. Поводом для выступлений стал аудит Еврокомиссии, согласно которому, Чехия должна вернуть ЕС миллионы евро, полученные в форме дотаций фирмами, связанными с Бабишем. Кроме того, в начале месяца прокуратура возобновила следствие по обвинению премьера в финансовых махинациях.