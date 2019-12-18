На очередную общенациональную забастовку во Франции, по данным профсоюзов, вышли почти 2 миллиона человек

МВД приводит цифры в три раза меньше. По сообщениям местной прессы, акции протеста против пенсионной реформы проходили в сотне городов страны. Самая крупная манифестация состоялась в Париже.

Очередной – уже тринадцатый по счету день – организаторы оценивают как успех. Крупнейший профсоюзный центр Франции говорит о все большем числе бастующих. В тоже время правительство, по словам его представителя Сибет Ндиайе, пока намерено довести реформу до конца. Вместе с тем власти утверждают, что открыты к построению компромисса.