Координатора проекта Gulagu.net отпустили из полиции после медосвидетельствования

Как рассказал «МБХ медиа» сам Борис Ушаков, на него составили административный протокол о появлении в общественном месте в пьяном виде, после чего он и настоял на проведении теста. Задержание произошло в аэропорту Иркутска. Ушаков должен был проработать в городе около недели. Его визит связан с информацией о вымогательстве и выбивании явок с повинной в двух городских СИЗО.

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