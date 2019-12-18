Высланного из Берлина российского дипломата заподозрили в вербовке немецких политиков

Один из двух сотрудников посольства, объявленных персонами нон грата, по информации газеты Bild, является офицером ГРУ. В посольстве Евгений Суцкий более двух лет работал заместителем главы военного атташе. Он якобы пытался склонить местных политиков к лоббированию проекта газопровода «Северный поток-2».

Дипломатов выслали после того, как в Берлине было совершено убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Немецкая прокуратура считает, что преступление было организовано по поручению российских властей. В Москве это отрицают.