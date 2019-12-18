Гитара основателя рок-группы Status Quo была продана на аукционе за почти 160 тысяч долларов

Как сообщает ТАСС, инструмент известной американской компании Fender зеленого цвета был приобретен Фрэнсисом Росси еще в 1968 году. 70-летний музыкант утверждает, что за полвека гитара пережила около 6 тысяч концертов и в том числе играла на знаменитом Live Aid на лондонском стадионе «Уэмбли».

Росси отправил инструмент «на пенсию» только в 2015 году.