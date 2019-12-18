Минобороны подтвердило испытания гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Арктике

По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, для расширения географии применения новейшего авиационного комплекса военные развивают сеть аэродромов. В интервью газете «Красная Звезда» он также рассказал об испытаниях самолетов Су-57. Летчики повторно опробовали в Сирии.

Об испытаниях «Кинжала» в Арктике со ссылкой на источники еще в ноябре сообщал ТАСС. Однако военные эту информацию не комментировали. О новых сверхзвуковых комплексах во время послания к Федеральному собранию в прошлом году рассказал Владимир Путин.