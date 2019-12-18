Зампред Верховного суда назвал «казусом» дело бизнесмена Валерия Израйлита

По мнению Владимира Давыдова, практика преследования предпринимателей на основании изъятой декларации в нашей стране развития не получит. Он признал, что в законе есть противоречия, которые, однако должны трактовать в пользу поправки об амнистии капиталов. Слова Давыдова приводит ТАСС.

Дело совладельца компании «Усть-Луга» стало первым случаем использования амнистии капиталов против бизнеса. ФСБ изъяла специальную декларацию Израйлита из налоговой. Документ лег в основу уголовного преследования по статьям об отмывании денег и мошенничестве. Предприниматель в свою очередь потребовал возбудить дело против следователей ФСБ.