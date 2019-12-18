Палата представителей США сегодня проголосует по обвинению Дональду Трампу в рамках импичмента

Об этом говорится на сайте спикера Нэнси Пелоси. Между тем, сам глава Белого дома призвал председателя Палаты представителей прекратить процедуру и обвинил демократов в «беспрецедентном и неконституционном превышении полномочий» — соответствующий текст американский лидер опубликовал в твиттере.

Ранее комитет нижней палаты Конгресса утвердил две статьи обвинения в отношении Трампа – о злоупотреблении властью и воспрепятствованию расследования Палаты представителей. При этом отмечается, что на голосовании в Сенате, где большинство мест занимают республиканцы, процедура импичмента скорее всего будет заблокирована.