Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» расторг контракт с Ильей Ковальчуком

Соответствующее письмо, по сведениям профильного сайта The Athletic, получил от команды сам россиянин. Позавчера спортсмена выставили на так называемый драфт отказов.

Ковальчук не выходил на лед вот уже 18 матчей. В последний раз он был задействован в игре больше месяца назад. Ранее агент хоккеиста говорил, что он не вернется в КХЛ. По некоторым данным, интерес к 36-летнему россиянину проявляют четыре клуба НХЛ.