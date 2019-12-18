Российские телеканалы потребовали от операторов связи прекратить трансляцию эфира в интернете

Речь идет о вещателях, входящих в «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу», пишут «Ведомости». Они предлагают с февраля следующего года использовать для онлайн-трансляций исключительно платформу «Витрина ТВ», созданную крупнейшими медихолдингами. В случае отказа от операторов потребуют прекратить онлайн-вещание.

Как отмечает газета, по закону любая компания с вещательной лицензией обязана транслировать 20 общедоступных каналов для своих абонентов. Часто операторы показывают телеэфир через интернет или собственные видеосервисы. Это и вызывает претенезии телеканалов.