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06:32, 18 декабря 2019

Газовые переговоры между Москвой и Киевом в случае провала могут возобновиться следующей весной

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сказал газете «Зеркало недели», что компания вернется к дискуссии с российской и европейской сторонами в апреле-мае. При этом он назвал досрочное прекращение транзита «большим вызовом для экономики и запланированных правительством темпов роста».
Действующий контракт на транзит газа истекает в конце года. «Газпром» предлагал продлить его при условии, что Украина откажется от всех требований в Стокгольмском арбитраже. Киев на это не согласен.



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