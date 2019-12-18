Газовые переговоры между Москвой и Киевом в случае провала могут возобновиться следующей весной

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сказал газете «Зеркало недели», что компания вернется к дискуссии с российской и европейской сторонами в апреле-мае. При этом он назвал досрочное прекращение транзита «большим вызовом для экономики и запланированных правительством темпов роста».

Действующий контракт на транзит газа истекает в конце года. «Газпром» предлагал продлить его при условии, что Украина откажется от всех требований в Стокгольмском арбитраже. Киев на это не согласен.