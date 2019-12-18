Российский дипломат, высланный из Германии, по некоторым сведениям – офицер ГРУ

Речь идет об одном из двух сотрудников посольства в Берлине, которые были объявлены персонами нон грата после совершенного в немецкой столице убийства бывшего чеченского полевого командира. Газета Bild пишет, что один из дипломатов по имени Евгений Суцкий работал заместителем главного военного атташе и якобы должен был вербовать немецких политиков, которые будут защищать интересы российского газопровода «Северный поток-2».
2019-12-18T06:31:00+03:00
2019-12-18T06:35:25+03:00
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06:31, 18 декабря 2019
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Сокурову желаю быть настоящим патриотом России, а не только казаться Вас включили в СПЧ, чтобы быть полезным обществу, поднимать вопросы, волнующие народ. А вы своими ничем не прикрыто националистическими высказываниями вносите раздор в общество, ставите под угрозу межнациональное согласие и единство народов…