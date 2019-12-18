Российский дипломат, высланный из Германии, по некоторым сведениям – офицер ГРУ

Речь идет об одном из двух сотрудников посольства в Берлине, которые были объявлены персонами нон грата после совершенного в немецкой столице убийства бывшего чеченского полевого командира. Газета Bild пишет, что один из дипломатов по имени Евгений Суцкий работал заместителем главного военного атташе и якобы должен был вербовать немецких политиков, которые будут защищать интересы российского газопровода «Северный поток-2».