Сенат США принял оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

В документе, отправленном на подпись американскому президенту, также предусмотрено выделение 700 миллионов долларов на сдерживание России и упоминается запрет на сотрудничество с Москвой в военной сфере.

Как ранее писала немецкая газета Bild, правительство Германии готовится к введению санкций США против газопровода. Они могут вступить в силу в пятницу, но власти рассчитывают, что проект удастся достроить за 30 дней. Этот срок должны дать для сворачивания деятельности без штрафов.