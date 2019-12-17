Посол Великобритании заявил, что ответ будет «соразмерным», если в будущем произойдет дело, аналогичное делу Скрипалей

Посол Великобритании в РФ заявил, что ответ британской стороны будет «соразмерным», если в будущем произойдет дело, аналогичное отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.

«Мы хотели бы четко дать понять противоположной стороне, какую цену ей придется заплатить, если такое произойдет в будущем. В 2018 году мы четко дали понять, что это будет за цена. Мы предпринимали соразмерные действия в отношении российского представительства в Лондоне, и 98 стран-союзников предприняли соответствующие действия. Более 150 российских сотрудников спецслужб были высланы из стран-союзников. Мне кажется, что мы смогли донести посыл, что наш ответ будет соразмерным», — сказал он.

При этом Великобритания готова выстраивать с Россией «более продуктивные взаимоотношения», заметил посол.