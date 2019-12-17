В Казани сотрудники ГИБДД составили шесть протоколов на сани Деда Мороза

Об этом сообщает агентство Интерфакс. Сани с человеком в костюме новогоднего персонажа на тросе тащил автомобиль Мерседес. Работники ГИБДД остановили этих участников движения и выписали штрафы за опасное вождение, нарушение правил перевозки людей, управление автомобилей с нечитаемыми номерами, нарушение правил применения ремней безопасности и умышленное создание помех.