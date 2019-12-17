В Казани сотрудники ГИБДД составили шесть протоколов на сани Деда Мороза

Об этом сообщает агентство Интерфакс. Сани с человеком в костюме новогоднего персонажа на тросе тащил автомобиль Мерседес. Работники ГИБДД остановили этих участников движения и выписали штрафы за опасное вождение, нарушение правил перевозки людей, управление автомобилей с нечитаемыми номерами, нарушение правил применения ремней безопасности и умышленное создание помех.
2019-12-17T21:30:00+03:00
2019-12-17T21:32:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 17 декабря 2019
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