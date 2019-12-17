РЖД предупреждает об изменении маршрута поездов, курсирующих между Москвой и Парижем

Это связано с забастовками во Франции. Так, поезд, отправляющийся из Москвы сегодня, проследует до Страсбурга. Пассажирам, оформившим билет до Парижа, предложат пересесть на другой состав, чтобы добраться до станции назначения.

В столице Франции и других городах страны проходят забастовки против пенсионной реформы. Сегодня к протестам присоединились более шестисот тысяч человек. Нарушено движение поездов и метро, на дорогах, как пишет газета Фигаро, образовались пробки общей протяжённостью более шестисот километров.