Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий санкции против «Северного потока-2»

Речь идёт об оборонном бюджете Соединённых штатов на следующий финансовый год. Для вступления закона в силу необходима лишь подпись Дональда Трампа. В Берлине ранее допустили, что санкции могут быть введены в ближайшую пятницу. Об этом, в частности, писала газета Бильд со ссылкой на конфиденциальный документ министерства экономики Германии.

В законопроекте одобренном сенатом США говорится об ограничениях направленных против иностранных компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». Кроме того, предусмотрены санкции, связанные с «Турецким потоком».