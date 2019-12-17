Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отказались от встречи с российскими дипломатами в Великобритании

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.

«Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы передали запрос Скрипалям, но они решили не встречаться с представителями российского посольства. Это их выбор», — сказал он.

Л.Бристоу отметил, что Сергей и Юлия Скрипаль живы. По его словам, С.Скрипаль предпочитает не встречаться с журналистами.

«Они свободные люди, наша задача — защитить их. Была попытка убить их при помощи боевого химического вещества», — заявил посол.