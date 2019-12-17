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Эксклюзив Эха 21:07, 17 декабря 2019

Посол Британии: Обсуждения с РФ по договору СНВ должны быть «более продуктивными» в плане управления рисками в Европе

Обсуждения с Россией по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) должны быть «более продуктивными» в плане минимизации и управления рисками в Европе. Такое мнение выразил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» посол Великобритании в России Лори Бристоу.

«Я не знаю, каковы будут результаты переговоров между США и Россией по договору СНВ, но нам бы хотелось, чтобы обсуждения с Россией стали бы более продуктивными, о том, как минимизировать и управлять рисками, по крайней мере, в Европе. Европа – это небольшая часть света, но Россия относится к Европе, поэтому мы должны должным образом управлять такими рисками. Если этого не делать, то это будет плохо для всех, включая Россию», — сказал он.

Л.Бристоу подчеркнул, что вопрос продления договора должен рассматриваться исключительно Россией и США.

«Что касается договора СНВ, он был подписан между Cоветским союзом и Соединенными штатами, именно поэтому России и США должны решать, как дальше будет обстоять дело с этим договором в будущем», — отметил посол.



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