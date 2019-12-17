В Госдуму внесли законопроект о запрете курения на кухнях коммунальных квартир

Об этом сообщает РБК. Группа депутатов из «Единой России» также предлагает внести в список помещений, где запрещено курение, коридоры, туалеты и ванные комнаты коммуналок. В пояснительной записке говорится, что из-за курящих соседей некурящие жильцы вынуждены круглосуточно вдыхать табачный дым, что наносит непоправимый вред их здоровью.