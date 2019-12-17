Главного редактора сайта «БлогСочи», отбывающего наказание в ИК в Иркутской области, поместили в ШИЗО

Главного редактора сайта «БлогСочи» Александра Валова, отбывающего наказание в исправительной колонии в Иркутской области, поместили в штрафной изолятор. Об этом сообщает сайт «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката. Защитник Михаил Беньяш подчеркнул, что помещение Валова в ШИЗО не связано нарушением порядка или совершением административного проступка. Причины действий администрации колонии пока неизвестны.

Год назад журналиста приговорили к шести годам колонии по обвинению в вымогательстве у депутата Госдумы трёхсот тысяч рублей. Сам Валов вину не признал, назвав дело политически мотивированным.